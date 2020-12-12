شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: أحتاج للاعبين بقدرات خاصة فى كأس العالم وأشكر فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه سيحتاج لنوعية لاعبين معينين فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى شهر فبراير المقبل.

وقال موسيمانى فى تصريحات لقناة ناديه: "هذا لا يقلل من اللاعبين الموجودين حاليا ولكن بطولة كأس العالم تعد أحد أكبر البطولات العالمية التى تشهد منافسات قوية"، ووجه موسيمانى الشكر للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، مؤكدا أنه صاحب الفضل فى وصول الأهلى للأدوار النهائية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتى حسمها الفريق الأحمر فى النهاية.

وأعلن النادى الأهلى غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلى إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم اليوم، الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي. ويغيب الشحات عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، حيث أجرى اللاعب جراحة اليوم، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة فى التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير، ليتأكد غياب الشحات عن اكثر من مباراة بالدورى قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة التى توّج بها الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى المباراة النهائية.