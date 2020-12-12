شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة للخطيب وفرج عامر وحسن حمدى فى رحلة صيد بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فرج عامر، رئيس نادى سموحة، صورا جديدة تجمعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، والكابتن حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على متن يخت في رحلة بحرية بالبحر الأحمر.





وكتب فرج عامر، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أسعد الأوقات وأجملها رحلة صيد مع أعز الأصدقاء في جنوب البحر الأحمر د. حسن مصطفي كابتن حسن حمدي كابتن محود الخطيب وجمال بك الجارحي".

كان فرج عامر رئيس نادى سموحة، نشر من قبل صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و حسن حمدى الرئيس السابق للقلعة الحمراء وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال تواجدهم في رحلة بحرية و صيد الأسماك، علّق على الصورة قائلا:" اجمل رحلة صيد في البحر الاحمر ( الجونة )كابتن محمود الخطيب و كابتن حسن حمدي و دكتور حسن مصطفي".

ويشارإلى أن الكابتن محمود الخطيب بحث أمس مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالى آليو بادجى.