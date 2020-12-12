مؤمن يتحدث عن دور الخطيب في علاجه.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، عن رضاه بقضاء الله، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها، لافتا أن يعتبره اختبار قوي متمنيًا الا يكتبه الله على أحد.

وقال زكريا في تصريحات لقناة الأهلي:" علاقتي بالأهلي بدأت من والدي كمشجع أهلاوي عكس والدتي التي تشجع الزمالك".

وأضاف:" الأهلي حياة وليس مجرد نادي ألعب له، والدخول لمنظومة الأهلي ليس أمر سهل".

وانتقل للحديث عن حركته الشهيرة التي كان يكررها بعد تسجيله للأهداف، مفسرًا بأنها تعني بأنه لا يسمع للانتقادات التي كانت توجه له.

وتابع:" بعد رحيلي عن الزمالك، قالوا ان مؤمن زكريا لن يفعل شيء ورغم ذلك أحرزت هدفين في أول لقاء أمام الفريق الأبيض واحتفلت بتلك الطريقة الشهيرة".

أكمل:" شكرا على كل يوم داخل الأهلي وكل من تعاملت معه من أول واحد لأصغر واحد في النادي، فالكل كان واقف جنبي بإخلاص دون تمثيل".

واستطرد: أقول لجهور الأهلي لا أجد أي كلام يوفي حقهم علي فمنذ عام ونصف وهو يقف خلفي حتى بعد ابتعادي عن الفريق بسبب المرض".

وأتم:"أقول لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، هناك معلومة الكثير لا يعرفنها إن هو من قام بحجز لي المستشفي في ألمانيا للعلاج".