الخطيب: هدف الزمالك أسعدني وأرفض هدية وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الرسالة التي وجهها للاعبي الفريق قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسر سجدته بعد الفوز، وسبب رفضه هدية وليد سليمان.

وأوضح الخطيب رسالته التي وجهها للاعبي الأهلي خلال حواره مع قناة الأهلي الرسمية: "أنتم أفضل مجموعة موجودة على مدار الموسم، وأفضل لاعبين في القارة، ونحن بحاجة إلى الهدوء لأنني كنت أشعر بشدة من اللاعبين."

وتابع: "عندما أتحدث إلى اللاعبين يجب أن أتفاهم في البداية مع المدير الفني ومدير الكرة لأعلم ماذا قالوا حتى أكمل على أفكارهم ولا أشتت اللاعبين بأفكار مختلفة."

وتابع: "كنت سعيد بعد تعادل الزمالك لأنني شعرت أن هذا التعادل سيحرر اللاعبين بشكل أكبر في الشوط الثاني، وأعتقد أن لاعبينا قدموا أفضل شيء على مدار مشوار البطولة مقارنة بالفرق الأخر والأمر لم يكن مرتبط بشوط أو مباراة بعينها."

وتحدث عن سر سجدته عقب الفوز بالبطولة: "شعرت بضرورة أن أتواجد في مباراة الهلال لأنها كنت في أجواء صعبة أمام الفريق الشقيق، وأيضًا في مباراة صنداونز كانت مباراة قوية والفريق كان لديه إصرار على الفوز وبعد تجاوز صنداونز سجدت شكرًا لله، وبعد النهائي شعرت أنني يجب أن أسجد شكرًا بعد كل ما حدث وانتصارنا."

وانتقل إلى موقفه من إهداء وليد سليمان ميداليته له، قائلًا: "أشكر وليد سليمان على إهداء ميداليته الخاصة بدوري أبطال إفريقيا، لكني أرفضها وأرسلها له لأنه الأحق بها هو وأولاده وأحفاده، وأنا لعبت وحصلت على الميدالية أكثر من مرة."