موسيماني: أحتاج للاعبَين من طراز خاص لخوض مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إن الأهلي يحتاج إلى لاعبين من الطراز الخاص لخوض كأس العالم للأندية المقررة في فبراير المقبل بقطر.

واعتبر موسيماني في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أن هذا ليس تشكيكا في اللاعبين الموجودين بالأهلي، موضحا أن النادي يملك لاعبين كبار مثل علي معلول، وعمرو السولية، ومحمد الشناوي.

وأكمل: "الجماهير يطالبونني بكأس العالم للأندية.. من حقهم أن يكونوا طموحين .. ولكن علينا أن نكون واقعين.. كل ما أرجوه أن يفوز الأهلي وأن أقدم كرة جميلة".

وأضاف: "كأس العالم ستكون بطولة صعبة، آخر مرة شارك الأهلي بها في 2013، البطولة تحتاج إلى درجة مختلفة من الاستعداد".

وأشار إلى خوضه بطولة العالم للأندية مع صنداونز قبل 3 سنوات: "لعبت ضد كاشيما بطل اليابان ياباني وخسرت 2-0، ثم الخسارة أمام جونبك الكوري الجنوبي وخسرنا 4-1 وكان الأمر صعبا، الكرة في آسيا تغيرت، قاموا بالعديد من الاستثمارات وجلبوا لاعبين كبار مثل كازورلا وانيستا".

وأضاف: "ستكون البطولة صعبة أيضا مع وجود بايرن ميونيخ، وفريق من أمريكا الجنوبية".