الخطيب: "مزعلتش من اللي مشيو.. زعلت عليهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

علق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق في الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالحزن لرحيل أي لاعب.

وفي حوار مع قناة النادي الأهلي قال الخطيب :"مزعلتش من اللي مشيو، أنا زعلت عليهم"، مضيفاً :"من يرحل عن النادي الأهلي هو الذي يشعر بالحزن".

ورحل عن النادي الأهلي عدة لاعبين في الفترة الماضية أبرزهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي وجميعهم انتقلوا إلى بيراميدز بعقود عملاقة، بالإضافة إلى اللاعبين المنتهية عقودهم مثل شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

وحاول النادي الأهلي الإبقاء على لاعبه رمضان صبحي واتفق مع ناديه الإنجليزي السابق هيدرسفيلد لإتمام الصفقة، قبل أن يُبلغ رمضان الإدارة الحمراء برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

كما عرض النادي الأهلي عقداً جديداً على أحمد فتحي، لكن اللاعب رفض بعد مفاوضات مالية طويلة، ليقرر في النهاية الانتقال إلى صفوف بيراميدز، ومن قبله عبد الله السعيد الذي أعلن الأهلي بيعه بعد التوقيع للزمالك لينتهي به المطاف في النهاية مع نادي بيراميدز.

وأتم الخطيب :"الجيل الحالي في النادي الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قلت لهم أن الفوز ممكن باللقب، لو لم يكونوا قادرين على ذلك لم أكن لأطالبهم باللقب".