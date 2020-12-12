مدرب سيراميكا كليوباترا: أغلقنا صفحة الانتاج الحربي ونستعد للبنك الأهلي

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فترة الاعداد كانت قصيرة للغاية.

وقال هيثم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يكن لدينا وقت كافي لدخول اللاعبين الجدد مع القدامى، اللاعبين لديهم خبرات كبيرة وامكانيات عالية ومازال المشوار طويل خلال

الفترة المقبلة".

وأكمل: "اغلقنا صفحة الانتاج الحربي ونستعد لمباراة القادمة امام البنك الأهلي".

وتابع: "هدف من ضمن اهدافنا اننا نصل لمرمى الخصم كثيرا، ولا أقبل مقولة أن من يهدر يستقيل لأن هذا غير منطقي، كل الفرق الكبيرة تصل لمرمى

الخصم كثيرا منها من يضيع ومنها من يأتي هدف".

وأشار: "هناك خمس تبديلات لكن ليس شرطا ان نستخدمهم كلهم، كما أنه لم يكن هناك قصور في جميع الخطوط".

وأردف: "شادي حسين هو من ذهب لعامر عامر ومنح له شارة القيادة كنوع من التقدير".

وأتم: "صالح جمعة كان من ضمن العناصر التي ستبدأ المباراة، لكن نتيجة التحاليل ابعدته عنا اليوم وسيكون له تواجد خلال الفترة المقبلة".