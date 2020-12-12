مازن مرزوق: الأهلي لم يعترض علي اللعب بدون لاعبي المنتخب الاوليمبي

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة اعتراض النادي الأهلي على إنضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ومطالبته بتأجيل مبارياته في الدوري خلال فترة الأولمبياد. في الدوري خلال فترة الأولمبياد. وأكد مازن مرزوق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إنبي فقط من اعترض والأهلي لم يعترض على القرار نهائيًا". ربيع ياسين على قناة "النهار": "إنبي فقط من اعترض والأهلي لم يعترض على القرار نهائيًا". وتابع: "الأهلي لم يعترض نهائيًا والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، يتواصل معي ولم يعترض نهائيًا".

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