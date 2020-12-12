وست هام يتجاوز عقبة ليدز يونايتد بثنائية

عاد وست هام إلى الديار بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد بهدفين لهدف في مفتتح مباريات المرحلة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل للفائز كل من التشيكي توماس سوسيك (25) والإيطالي أنجيلو أوغبونا (80) في حين وقّع البولندي ماتيوز كليتش (6 من ركلة جزاء) هدف الخاسر.

ورفع وست هام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس في حين تجمّد رصيد ليدز عند 14 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة.

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