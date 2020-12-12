الامارات | مضمار جبل علي يستضيف السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مضمار جبل علي يستضيف السباق الرابع للخيول العربية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مضمار جبل علي لسباق الخيل اليوم إقامة السباق الرابع للخيول العربية والمهجنة الأصيلة في الموسم 2020 -2021، الذي أطلق عليه سباق «بر دبي»، واشتمل على سبعة أشواط. وأسفرت النتائج عن فوز «إيه إف المميز» لناصر عسكر بالشوط الأول، وهو الشوط الوحيد المخصص للخيول العربية الأصيلة، وأقيم برعاية شركة الساحل للمقاولات لمسافة 1400 متر. ونال لقب الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار»، لمسافة 1400 متر، «تريبال كويست» لحمدان السبوسي، وقام نائب رئيس مجلس إدارة «الشعفار للاستثمار» فيصل الشعفار بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط الثالث برعاية بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1200 متر، فاز «سديد» للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقام نائب رئيس أول رئيس القطاع العام للخدمات المصرفية للأعمال محمد البستكي بتسليم جوائز الشوط. وفاز «بلو سوفرين» لفريق البيت متوحد في الشوط الرابع، وهو الشوط الرئيس لمسافة 1950 متراً، برعاية إسطبلات شادويل، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وقام مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ، بتسليم جوائز الشوط البالغة 100 ألف درهم للخمسة الأوائل.

وفي الشوط الخامس برعاية بنك دبي التجاري للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، فاز «تيلوزرو» لمصعب الريس، وقام مدير أول لخدمات الأفراد بالشارقة والإمارات الشمالية فرع الشارقة عبدالستار عبدالرحمن بتسليم جوائز الشوط.

وفي الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، فاز «بليد سميث»، وفي الشوط السابع برعاية مركز دبي العقاري لمسافة 1000 متر، فاز «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات، وقام مدير مركز دبي العقاري إبراهيم الاستادي بتسليم جوائز الشوط.

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