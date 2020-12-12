الامارات | العربي يوقف انتصارات «الصقور» في دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يوقف انتصارات «الصقور» في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف فريق العربي سلسلة انتصارات نظيره الإمارات، بعد أن فرض عليه التعادل 2-2، مستفيداً من هدف نجمه عبدالله الكعبي، الذي أحرزه قبل دقيقتين من نهاية المباراة، أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من تعثره، بقي الإمارات في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل العربي المركز الثامن بنقطتين.

وسجل هدفي «الصقور» البرازيلي ديغو دا سيلفا في الدقيقتين (39 و49)، بينما سجل للعربي البرازيلي باولو سيلفا (8)، وعبدالله الكعبي (88).

وفي مباراة ثانية، تعادل دبا الحصن مع ضيفه دبا الفجيرة 2-2، وسجل للأول النيجيري مصطفى إبراهيم (5)، والجزائري سيد عواج (30)، ولدبا الفجيرة البرازيليان لويس ادواردو (57)، وبرونو ادواردو (65)، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى سبع نقاط، ودبا الفجيرة إلى خمس نقاط.

وتعادل الحمرية مع العروبة بالنتيجة نفسها، إذ أحرز للحمرية الفرنسي فانيفا (14 و74)، وللعروبة مدافع الحمرية سالم سليمان بالخطأ في مرماه (60)، وسعيد عبيد (74)، ليصبح رصيد الحمرية خمس نقاط، فيما أصبح رصيد العروبة نقطتين.

وتستكمل منافسات الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين عند الساعة الرابعة و40 دقيقة، إذ يلتقي التعاون مع البطائح، ومسافي مع الذيد، في قمة المدرب المواطن، حيث يدرب الذيد محمد العجماني، ويقود مسافي عبدالغني المهري.

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