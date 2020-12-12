الامارات | النصر يفقد لقب «أفضل دفاع» باستقباله 5 أهداف في مباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفقد لقب «أفضل دفاع» باستقباله 5 أهداف في مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد فريق النصر موقعه منفرداً بخانة الأفضل دفاعاً، بعدما تلقى خمسة أهداف في الجولتين الماضيتين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، على الرغم من فوزه على الفجيرة في الجولة التاسعة 3-2، وتعادله مع اتحاد كلباء 3-3.

وكان النصر قد بدأ موسمه بشكل رائع، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط في أول خمس جولات، ولكن سرعان ما استقبل سبعة أهداف متتالية من الشارقة والفجيرة واتحاد كلباء، ليصل إجمالي ما استقبله الفريق ثمانية أهداف حتى نهاية الجولة التاسعة، فيما يعتبر النصر ثاني أقوى خط هجوم بالمشاركة مع فريق شباب الأهلي بتسجيله 19 هدفاً.

من جهته، قال لاعب النصر السابق حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «إن العميد يقدم انتصارات متتالية ولكنه إلى الآن لا يلعب بشخصية البطل، إذ يملك الإمكانات، ولكن لا يوجد شكل للفريق ويلعب من دون هوية، لذا يجب تغيير طريقة اللعب والبحث عن مواطن الخلل في الفريق والعمل عليها في الفترة المقبلة إذا كان يرغب في المنافسة على اللقب».

- النصر ثاني أقوى

هجوم في الدوري

بـ19 هدفاً.

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