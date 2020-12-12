الامارات | سجن روبينيو 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن روبينيو 9 سنوات بتهمة الاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة إيطالية الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، أول من أمس، بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة عام 2013 حين كان لاعباً في صفوف فريق ميلان. وأمرت المحكمة لاعب منتخب السامبا السابق بدفع تعويضات للسيدة قدرها 60 ألف يورو.

ومن حق روبينيو، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي نفى الاتهامات، استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 90 يوماً. واضطر روبينيو أخيراً لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

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