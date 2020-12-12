الامارات | «تنس الحبتور» تكشف عن أبطالها اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس الحبتور» تكشف عن أبطالها اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ23 لتنس السيدات، التي انطلقت في السادس من ديسمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبمشاركة أكثر من 100 لاعبة من الصاعدات الواعدات، بينهن 12 لاعبة مصنفات بالاتحاد الدولي، تنافسن على 100 ألف دولار.

من جهته، أشاد رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، بما حققته النسخة الـ23 من البطولة، رغم ظروف جائحة كورونا. وقال في تصريحات صحافية: «إن عزم وإصرار أبناء الإمارات ومحبيها أسهم وبشكل فعال في نجاح غير مسبوق للحدث الرياضي الأبرز والاستثنائي في عام 2020، وبذلك كسبنا التحدي وقهرنا الجائحة، وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز».

كما أشاد الحبتور بأداء اللجنة المنظمة التي حملت على عاتقها هذه المهمة الصعبة، مثمناً جهود فرق العمل، ووصف هذه الجهود بـ«الاحترافية التي صقلتها السنوات الـ22 التي مضت».

وكانت مباريات اليوم قبل النهائي قد شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث واصلت الرومانية روز إلينا غابريلا زحفها نحو القمة بأداء قوي، وفازت على لاعبة مونتنيغرو دانكا بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 6-2، و6-4.

وواجهت غابريلا أمس التشيكية المصنفة الخامسة سيتاكوفا، التي تغلبت على المصنفة الثالثة والفائزة منهما ستكون طرفاً في النهائي، لتلاقي الفائزة من مباراة الرومانية كريستا سورانا والسلوفونية بولانا، المصنفة الثانية بالبطولة والمرشحة الأقوى للظفر باللقب.

أما على صعيد الزوجي، فينتظر الزوجي المكون من الإسبانية بولسوفا زادونوفو والسلوفينية كاجا يوفان، الزوجي الفائز من لقاء الروسية آنا بلانكوفا والبريطانية واطسون مع الزوجي المكون من الجورجية اكاترين والهندية انيكتا راينا.

من جهة أخرى، حددت اللجنة المنظمة الساعة الواحدة ظهراً موعداً لإقامة المباراة النهائية للزوجي، فيما تقام المباراة الختامية للفردي في الثالثة عصراً بمجمع تنس الحبتور غراند.

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لاعبة من الصاعدات الواعدات شاركن في تحدي الحبتور للتنس.

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