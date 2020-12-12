الامارات | بني ياس ينجز مهمة حتا في 15 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس ينجز مهمة حتا في 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق بني ياس على مضيفه حتا 3-صفر، أمس، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليقتنص «السماوي» ثلاث نقاط مهمة، رفع بها رصيده إلى 16 نقطة على لائحة ترتيب الدوري، فيما بقي حتا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

واحتاج فريق بني ياس إلى 15 دقيقة فقط ليحرز فيها أهدافه الثلاثة بداية من الدقيقة 67 وحتى الدقيقة 81، ليقسو على صاحب الأرض في مباراة لم ينفذ فيها حتا هجمة خطرة على مرمى بني ياس.

الشوط الأول لم يشهد أن شيء يذكر من الفريقين، وانحصرت المباراة في وسط الملعب، ولم تصل الكرة إلى حارسي المرمى إلا في حالات نادرة، وبهجمات غير خطرة، ليكون أحد أسوأ أشواط البطولة، حيث اعتمد بني ياس على الاستحواذ والتمرير وسط الملعب، واكتفى حتا بتبادل التمريرات غير الفعالة، لينتهي الشوط الأول سلبياً لعباً ونتيجة.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء السيئ نفسه حتى الدقيقة 67، التي شهدت هدفاً مباغتاً لفريق بني ياس عن طريق سهيل النوبي، الذي أحرز هدف فريقه الأول من كرة عرضية رائعة، لتبدأ بعدها المباراة في النشاط قليلاً، ونجح البرازيلي جواو بيدرو في تسجيل هدف فريقه الثاني من تسديدة بعيدة المدى، اصطدمت بمدافع حتا، وغيرت اتجاهها لتسكن في الشباك معلنة عن الهدف الثاني لفريق بني ياس في الدقيقة 76.

وانهار بعدها فريق حتا بالدقائق الأخيرة، لينجح فريق بني ياس في إحراز هدفه الثالث من كرة عرضية أخرى من ضربة حرة مباشرة، وصلت إلى رأس لاعب بني ياس ساشا، الذي حوّلها إلى المرمى، ليعلن عن هدف ثالث في الدقيقة 81، ليقضي على آمال فريق حتا بالعودة إلى المباراة.

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