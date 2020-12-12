شكرا لقرائتكم محمود العسال: لن يتم البت في عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك في جلسة الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود العسال، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، والمحامي بالنقض، إنه كان يعمل في نادي الزمالك بشكل تطوعي وغير معين ولا يحصل على أي مقابل نادي أو تعيين. وأكد العسال في تصريحات تلفزيونية: "استغبرت من قرار اللجنة الحالية بشأن استبعادي خاصة أنني غير معين وأعل بشكل تطوعي". وتابع: "تحدثت مع المسئولين لمعرفة أسباب اتخذا ذلك القرار ومنتظر الرد عليهم بينما تم إيقاف طارق يحيى بسبب انتقاده لللجنة المعينة على قناة الزمالك". وأضاف: "هناك طعن لمرتضى منصور الرئيس الزمالك السابق للنادي، وطعن أخر لهاني زادة، والطعن يكون يوم الأحد وسيتم تأجيل القرار إلى جلسة ثانية بحسب قرار المحكمة ولكن كطعن في ذات اليوم سيكون الأمر صعب للغاية".

كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسال: لن يتم البت في عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك في جلسة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.