مازن مرزوق: سيتم فتح القيد الشتوي في يناير بسبب الأندية المشاركة الأفريقية

جدة - عمرو شويل كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد فتح باب القيد الشتوي وأحقية الأهلي في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية: "سيتم فتح القيد الشتوي في يناير بسبب الأندية المشاركة الأفريقية".

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة اعتراض النادي الأهلي على إنضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ومطالبته بتأجيل مبارياته في الدوري خلال فترة الأولمبياد.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إنبي فقط من اعترض والأهلي لم يعترض على القرار نهائيًا".

وتابع: "الأهلي لم يعترض نهائيًا والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، يتواصل معي ولم يعترض نهائيًا".