شكرا لقرائتكم موسيمانى: كأس العالم للأندية يحتاج لجودة معينة من اللاعبين وأشكر فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ان فريقه سيحتاج لنوعية لاعبين معينين في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في شهر فبراير المقبل.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة ناديه :"هذا لا يقلل من اللاعبين الموجودين حاليا ولكن بطولة كأس العالم تعد احد اكبر البطولات العالمية التي تشهد منافسات قوية"

ووجه موسيماني الشكر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق مؤكدا انه صاحب الفضل في وصول الأهلي للادوار النهائية ببطولة افريقيا للأندية الأبطال والتي حسمها الفريق الأحمر في النهاية.

واعلن النادي الأهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلي إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم اليوم، الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

ويغيب الشحات عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، حيث أجرى اللاعب جراحة اليوم، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير، ليتأكد غياب الشحات عن اكثر من مباراة بالدوري قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للبطولة التي توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.