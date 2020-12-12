شكرا لقرائتكم طارق الشيخ: لو شفت الخطيب هتصور معاه رغم زملكاويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المطرب المصري طارق الشيخ، إنه يعشق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم أنه يشجع نادي الزمالك.
وأكد طارق الشيخ في تصريحات تلفزيونية: " لو شفت الخطيب هتصور معاه رغم زملكاويتي".
وتابع: "يجب أن نقضي على التعصب نهائيًا ولم أقصد مضايقة أي مشجع".
وأوضح المطرب المصري، إنه يعتذر إلى كافة جماهير نادي الزمالك بسبب الأغنية التي أصدرها على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.
وأكد طارق الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "اعتذر بشكل كبير لجماهير نادي الزمالك والفقرة كانت ساخرة وأتأسف من أجل القضاء على التعصب ولم أقصد نهائيًا".
وتابع: "أنا من مشجعي الدرجة الثالثة يمين في نادي الزمالك".
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