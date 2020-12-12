شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: ليس لدينا سلطة علي المدرجات لمنع صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف توقيع عقوبة على صالح جمعة أو الحديث مع نادي سيراميكا بسبب حضور اللاعب في المدرجات رغم وجود شكوك حول إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد لدينا أي صلاحيات أو سلطة في حضور أي فرد في المدرجات وحضور صالح اليوم مثله مثل حضور أي عضو من أعضاء مجالس الإدارة".

وتابع: "صالح جمعة كان يعاني من الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية واعتقد أنه لا يعاني من الإصابة في الوقت الجاري".