شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: صالح جمعة تواجد في غرفة تغير الملابس وليس المدرجات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي ، أن صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا تواجد في مردجات المباراة وغرفة تغيير الملابس أيضاًرغم اشتباه بإصابة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه كان من المفترض ألا يتواجد اللاعب في الملعب مطلقاً حتي لا يتسبب في إصابة أي شخص متواجد في ملعب اللقاء .

وقال خالد مهدي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت ، أنه تم تغريم محمود عادل لاعب الفريق مادياً وقد يستبعد من المباريات القادمة ، بعد اعتراضه الغير لائق علي تغيره فى مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباتر في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز ، مشيراً إلى ان اللاعب اعتذر في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام جميع اللاعبين .

فريق سيراميكا يمتلك لاعبين مميزين والمباراة كانت صعبة خاصة أن بعض لاعبي الانتاج الحربي كانوا خارج مستواهم ، مؤكداً أن الفريق قادر علي تعويض خسارة هذه المباراة في المباريات المقبلة خاصة أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية وجميع المباريات ستكون قوية .

تغلب سيراميكا كيلوباترا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز.