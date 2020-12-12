شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلى يطالب الزمالك بـ50 مليون جنيه تعويضا عن لافتة نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب النادى الأهلى بـ50 مليون جنيه من نادى الزمالك، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن وهو اللقب الممنوح في الأساس لنظيره الأحمر.

وعلم"الخليج 365" أن المحكمة الاقتصادية تدوالت أمس الخميس القضية المرفوعة من الأهلى ضد الزمالك ، وقررت تأجيلها حتى يوم الثالث من يناير المقبل، بعد طلب مسئولي الزمالك .

يذكر أن النادى الأهلى أعلن فى وقت سابق عن نيته فى إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره (نادى القرن) الذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

الأهلى كشف أيضا أنه أضاف لقب نادى القرن إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته، وذلك بعد إقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بذلك على مدار العشرين عاما الماضية

ويعتبر الأهلى أن أى محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادى القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادى الأهلى، وهى من الجرائم التى نص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

ووفقا لبيان صادر من الأهلى ودون الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدى على لقبه الذى يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية: