7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 11 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يعلن رسمياً غياب حسين الشحات لمدة أسبوعين بسبب عملية جراحية ، ولجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق ، وأحمد فتحى يشارك فى مران بيراميدز الختامى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ، وطلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى .

الأهلي يعلن رسمياً غياب حسين الشحات لمدة أسبوعين بسبب عملية جراحية

أعلن النادي الاهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب في "ظافر" القدم وقال الاهلي أن الشحات خضع لعملية جراحية

الونش ومصطفى فتحى وأحداد والمثلوثى ضمن قائمة الزمالك أمام المقاولون

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها مواجهة المقاولون العرب، على ستاد الكلية الحربية في الجولة الأولى..