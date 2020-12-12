شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: صالح جمعة غادر مباراة سيراميكا والإنتاج بفرمان من المراقب الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن المراقب الطبي لمباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي طلب من صالح جمعة لاعب سيراميكا من مغادرة مدرجات الملعب ، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة والمنسق الطبي للمباراة وهو المسئول عن تطبيق الإجراءات الإحترازية في الملاعب وقياس الحرارة لجميع المتواجدين في الملعب وغيرها من الإجراءات المتبعة.

وأشار وليد العطار في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم ، إلى أن هسيتم انتظار تقرير المنسق الطبي عقب المباراة لتوضيح سبب حضور اللاعب بعد خروجه من القائمة بداعى الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، لأنه ربما يكون هناك معلومة عند النادى وليست معروفة لاتحاد الكرة لذا ننتظر ما سيأتى في تقرير المنسق الطبي للمباراة.

وتواجد صالح جمعة، لاعب وسط سيراميكا كيلوباترا، فى مدرجات مواجهة الإنتاج الحربى، رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.