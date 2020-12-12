شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: مفاوضات بيراميدز اجتهادات.. والعروض لا تشغلنى بدليل فوزنا بالثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رد على معلول نجم الأهلى على الإعلامية منى الشاذلى التي بادرته بسؤال تستفسر فيه عن حقيقة العروض التي تلقاها نسر قرطاج للرحيل عن القلعة الحمراء قائلا "مين دا" في إشارة لعدم علمه بهذه العروض من الأساس وأنها لم تتخطى حدود الاجتهادات.وأجاب معلول أيضا على سؤال إذا ما كان قدم له بيراميدز عرضا ماليا ضخما لاستقطابه وخطفه من النادى الأهلى خلال الأيام الماضية قائلا:" أنا بسمع زي زيكم وأحترم عقدى مع النادى الأهلى وأشعر بالسعادة داخله، وكيف يقول البعض أن العروض تشتت ذهنى وانا فزت مع الأهلى بالثلاثية التاريخية".

وأكد معلول أنه عندما يذهب إلى المطاعم يرفض أصحابها مطالبته بسداد الفاتورة موضحا أن هذا يعد دينا كبيرا عليه لإسعاد الجماهير.

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادى الأهلى قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.