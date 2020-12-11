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الخطيب يكشف سبب قلة ظهوره الإعلامي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السبب وراء ندرة ظهوره الاعلامي.

وقال «بيبو» عبر شاشة قناة الأهلي:«هذه سياسية النادي الأهلي منذ قديم الأزل، سواء رؤساء للمجلس أو أعضاء مجلس إدارة وباقي المسؤولين».

وأكمل حديثه: «نحن نأتي لوضع سياسيات وإدارة شؤون النادي وليس للظهور عبر الفضائيات، وهذه هي الزيارة الأولى لي لقناة الأهلي وسعيد بتطويرها كثيراً».

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