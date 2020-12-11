شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكشف سبب قلة ظهوره الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السبب وراء ندرة ظهوره الاعلامي.

وقال «بيبو» عبر شاشة قناة الأهلي:«هذه سياسية النادي الأهلي منذ قديم الأزل، سواء رؤساء للمجلس أو أعضاء مجلس إدارة وباقي المسؤولين».

وأكمل حديثه: «نحن نأتي لوضع سياسيات وإدارة شؤون النادي وليس للظهور عبر الفضائيات، وهذه هي الزيارة الأولى لي لقناة الأهلي وسعيد بتطويرها كثيراً».