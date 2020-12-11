شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب: الأهلي لا ينحدر أمام التجاوزات.. وأزماتنا كانت «بفعل فاعل»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بعض الأزمات التي تعرض لها المجلس الحالي بالنادي كانت بفعل فاعل.

وأوضح خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: «لا يوجد مجلس بلا سلبيات، ولكن كانت الأمور يتم تضخيمها بشكل غير طبيعي، وهناك أشخاص صدروا لنا أزمات عديدة».

وواصل: «تعرضنا لتجاوزات عديدة ومهاترات ولكن الأهلي لا ينحدر ورائها كعادته».