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محمود الخطيب: الأهلي لا ينحدر أمام التجاوزات.. وأزماتنا كانت «بفعل فاعل»‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بعض الأزمات التي تعرض لها المجلس الحالي بالنادي كانت بفعل فاعل.

وأوضح خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: «لا يوجد مجلس بلا سلبيات، ولكن كانت الأمور يتم تضخيمها بشكل غير طبيعي، وهناك أشخاص صدروا لنا أزمات عديدة».

وواصل: «تعرضنا لتجاوزات عديدة ومهاترات ولكن الأهلي لا ينحدر ورائها كعادته».

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