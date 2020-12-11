شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمداواة جراحه على حساب «المقاولون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، عند السابعة والنصف مساء اليوم، نظيره، «المقاولون» العرب، فى المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات الدورى، والتى ستجرى على ملعب الكلية الحربية، بعد نقلها من ملعب السويس الجديد، بقرار من لجنة المسابقات، بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة على إقامة المواجهة على ملعب الكلية الحربية.

يدخل الزمالك اللقاء حاملًا على عاتقه عبئًا ثقيلًا، بعد خسارة النهائى الإفريقى أمام الأهلى، ومن بعده فقدان لقب بطولة كأس مصر، نتيجة التوديع من الدور قبل النهائى، عقب الخسارة من طلائع الجيش، وتزيد مواجهة فريق «المقاولون»، الذى يضم بين صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين، فضلًا عن القيادة الفنية المتميزة للفريق، بقيادة عماد النحاس، من صعوبة اللقاء.

ويسعى لاعبو الزمالك لتحقيق الفوز وبداية الموسم بانتصار يفتح آفاق الأمل أمام الجماهير بأن الزمالك لا يزال قادرًا على المنافسة فى جميع البطولات التى سيشارك فيها فى الموسم الحالى، وأن ما حدث للفريق فى بطولتى إفريقيا والكأس أمور طارئة من السهل تعويضها مستقبلًا.

وحرص البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، فى حضور عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق، وأعضاء لجنة الكرة بالنادى: فاروق جعفر وأشرف قاسم وأيمن يونس، الذين طالبوا اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد تبخر حلم الفوز بالبطولة الإفريقية، وكذلك ضياع لقب كأس مصر، خصوصًا أن الفريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين، الذين لديهم من الخبرات والقدرات الفنية والبدنية ما يؤهلهم لتجاوز أى كبوة واستعادة ذاكرة الانتصارات سريعًا.

وتعهد اللاعبون بتقديم مباراة متميزة فى مستهل مباريات الدورى، وتحقيق الفوز على «المقاولون»، وحصد النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة جدول المسابقة منذ بدايتها، والسعى لعدم التفريط فى أى نقاط بسهولة خلال الموسم الحالى.

وحرص «باتشيكو» على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا أمام المرمى، وخصص المدير الفنى بعض الجمل الهجومية لينفذها اللاعبون خلال مواجهة اليوم سعيًا لإحراز هدف مبكر يفك به طلاسم اللقاء.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم: محمد أبوجبل وإسلام جابر ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وحميد أحداد ومصطفى محمد. وعلى الجانب الآخر، يدخل المقاولون اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الكبير الذى حققه على بطل جيبوتى فى البطولة الكونفيدرالية، فضلًا عن حالة الاستقرار التى يعيشها الفريق منذ فترة مع «النحاس»، واعتماده على مجموعة كبيرة من أبناء النادى، الذين ظهروا بمستوى متميز سواء فى مباريات الموسم المنقضى أو فى مستهل المشوار الإفريقى فى البطولة الكونفيدرالية. وحرص «النحاس» على عقد عدة جلسات مع لاعبيه خلال الأيام المنقضية، طالبهم خلالها بتحقيق الفوز على الزمالك، واقتناص النقاط الثلاث من أجل التأكيد على أن «المقاولون» سيسعى للمنافسة على اللقب فى الموسم الحالى، وأن ما حققه الفريق فى الموسم المنقضى لم يكن وليد المصادفة.