شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكشف عن أصعب لحظات نهائي القرن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اللحظة الأصعب عليه خلال نهائي القرن الذي جمع القطبين الأهلي والزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال الخطيب مع الاعلامي يعقوب السعدي عبر شاشة قناة الأهلي: «اللحظة الأصعب عقب تسجيل الهدف الأول، فتراجعنا للخلف وشعر اللاعبون بالطمأنينة وهذه كانت اللحظة الأصعب بالنسبة لي في المباراة».

وأتم: «فرحة لاعبي الأهلي نمت على كم الضغوطات الكبيرة التي تعرضوا لها على مدار فترة طويلة».