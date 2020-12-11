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الإنتاج يهاجم اللجنة الطبية بالجبلاية بسبب صالح جمعة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي هجوماً على اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، بسبب حضور صالح جمعة، لاعب فريق نادي سيراميكا مباراة الفريقين اليوم الجمعة، بعد أنباء إصابته بفيروس .

واستهل سيراميكا مشواره بالدوري الممتاز في الظهور الأول بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة.

وقال مهدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:«أوجه تساؤلاً للمسئولين عن اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري.. هل يصح ما حدث ويحضر لاعب مصاب بفيروس كورونا المباراة».

وأوضح: "صالح جمعة حضر المباراة وخالط الجميع رغم اعلان ناديه اصابته بفيروس كورونا".

وواصل: «من سيكون المسؤول في حالة اصابة أحد من لاعبي الفريقين وجهازهم الفني بالفيروس؟».
وانهى تصريحاته قائلاً:«مفيشس حاجة اسمها لاعب تحت الاختبار، اللي اعرفه عنده كورونا أو معندهوش».

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