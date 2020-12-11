شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يهاجم اللجنة الطبية بالجبلاية بسبب صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي هجوماً على اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، بسبب حضور صالح جمعة، لاعب فريق نادي سيراميكا مباراة الفريقين اليوم الجمعة، بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا.

واستهل سيراميكا مشواره بالدوري الممتاز في الظهور الأول بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة.

وقال مهدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:«أوجه تساؤلاً للمسئولين عن اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري.. هل يصح ما حدث ويحضر لاعب مصاب بفيروس كورونا المباراة».

وأوضح: "صالح جمعة حضر المباراة وخالط الجميع رغم اعلان ناديه اصابته بفيروس كورونا".

وواصل: «من سيكون المسؤول في حالة اصابة أحد من لاعبي الفريقين وجهازهم الفني بالفيروس؟».

وانهى تصريحاته قائلاً:«مفيشس حاجة اسمها لاعب تحت الاختبار، اللي اعرفه عنده كورونا أو معندهوش».