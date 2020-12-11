شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: «كنت حاسس إني منحوس.. واللعب للأهلي نعمة كبيرة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حلّ على معلول لاعب النادي الأهلي ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

هنأ معلول، جماهير الأهلي، بثلاثية الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا التي حصدها الفريق، لافتا إلى أن هذا النجاح يحسب للجيل الحالي من اللاعبين، فبطولة الدوري بالنسبة للأهلي مثل «صباح الخير» على حد تعبيره، مشددا على أنه لا يمكن لأي لاعب أن يندم على لعبه للأحمر.

تابع: «نعمة كبيرة إنك تكون موجود في النادي الأهلي اللي بيعيش بالألقاب وبالتتويجات.. بقالي أربع سنين في الأهلي أخدت فيهم أربعة دوري.. وطبعا أهم حاجة البطولة الأفريقية وقدرنا نحققها في النهاية.. قعدنا 3 سنين نوصل للنهائي وميحالفناش الحظ لكن السنة دي قدرنا وتوجنا بالأميرة الأفريقية».

أضاف معلول أنه قبل مباراة نهائي أبطال أفريقيا كان يشعر بأنه «منحوس»، لأن أصيب مرتين من قبل في نهائي البطولة عامي 2017 و2018، وتوقع هذه المرة أن تبعده الإصابة عن المباراة كالعادة، لكن تم تأجيلها لأسباب مختلفة وهو ما منحه فرصة للتعافي والعودة على الفور، قائلا: «اتصابت نفس الإصابة بتاعت ماتش الوداد، حسيت إنه في حاجة مش مظبوطة كنت متضايق إنه أغيب عن النهائي الثالث لكن الحمد لله اتأجل لأسباب كتيرة وبقيت موجود مع الفريق في النهائي.. لغاية ما نزلنا الملعب كنت خايف يحصل لي حاجة متخلينيش ألعب».

وأكد نجم الأهلي أن أسوأ وأصعب إصابة تعرّض لها كانت في مباراة وفاق سطيف عام 2018، حين أصيب بقطع كامل في العضلة الضامة، مما أبعده عن الملاعب لأكثر من شهرين ونصف.