شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من صالح جمعة على ظهوره في المدرجات رغم أنباء إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، إنه حضر المباراة أمام الإنتاج الحربي، لمؤازرة زملاءه في الفريق، مشيرًا إلى أن مسحته لم تكن سلبية أو إيجابية بل كانت تحتاج لإعادة، وأنه راعى الإجراءات الاحترازية وسلامة جميع الأفراد.

وأثار تواجد صالح جمعة في المدرجات حالة من الجدل، بعد إنباء إصابته بكورونا للمرة الثانية، وغيابه عن المباراة.

وقال «جمعة» في تغريدة عبر «تويتر»: «للتوضيح فقط لقد حضرت اليوم قبل بداية المباراة لمؤازرة زملائى في الفريق مع العلم أن مسحتي لم تكن سلبية أو إيجابية بل كانت تحتاج لإعادة لذلك لم أتمكن من اللحاق بالمباراة ورحلت سريعا قبل بداية المباراة مع التأكيد على احترامى ومراعاتي لكل الإجراءات الاحترازية وسلامة جميع الافراد.»

وظهر جمعة في مدرجات مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي على ستاد السلام، بالرغم من أنه كان خارج القائمة لعدم سلبية نتيجة عينة تحليل فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب قبل المباراة، الأمر الذي أثار غضب المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأصيب جمعة من قبل بفيروس كورونا، مما حرمه من المشاكة مع فريقه السابق الأهلى من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.