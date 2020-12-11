شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحقق أول 3 نقاط في الدوري بالفوز على الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح سيراميكا كليوبترا، الصاعد حديثًا لمنافسات بطولة الدوري الممتاز، في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.

سجل الهدف الأول لفريق سيراميكا، شريف دايو، في الدقيقة 42، من ركلة جزاء، حصل عليها الفريق بعد تعرض اللاعب شادي حسين للإعاقة من جانب مدافع الإنتاج معاذ الحناوي داخل منطقة الجزاء، فيما جاء بالهدف الثاني محمود نبيل، في الدقيقة 58، لينجح الفريق في حصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ويبقى الإنتاج الحربي بلا نقاط.