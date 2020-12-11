شكرا لقرائتكم فوز أول لسيراميكا بالدورى على حساب الإنتاج الحربى بثنائية "دابو ونبيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب سيراميكا كيلوباترا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز.

دخل سيراميكا، الشوط الأول بمحاولات هجومية لخطف هدف التقدم وأرسل رجب بكار تمريرة عرضية من جهة اليمين فى الدقيقة 21 وصلت لمحمد مسعد داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير بشكل غريب لتمر خارج الملعب ثم واصل الفريق الصاعد حديثا محاولاته خاصة مع مواصلة رجب بكار لانطلاقاته من الجبهة اليمنى، وجاءت الأحداث بعد ذلك سجال بين الفريقان حتى نجح سيراميكا كيلوباترا فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 40 نجح دابو فى تسجيلها وحاول الإنتاج بعد ذلك إدراك التعادل دون جدوى.

وفى الشوط الثانى، أرسل محمد إبراهيم تمريرة بينية رائعة خلف المدافعين لشادي حسين الذي انفرد بالمرمى ولكن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيمن خارج الملعب وردت الهجمة على سيراميكا وأنقذ عامر عامر حارس الفريق مرماه من أخطر كرة للإنتاج الحربى قبل أن ينجح فى الدقيقة 60، سدد محمود نبيل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حاول الحارس محمد عصام الغندور التصدي لها ولكن سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للإنتاج وسط محاولات بعد ذلك من الفريقان دون جدوى ليحقق سيراميكا أول ثلاث نقاط له فى الدورى الممتاز.