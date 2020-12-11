شكرا لقرائتكم عمرو أديب: إصابة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال الإعلامى عمرو أديب، إن المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، أصيب بفيروس كورونا. كانت قد أصدرت اللجنة الحالية المعينة لإدارة نادى الزمالك، بيانا رسميًا أكدت خلاله سعيها نحو تحقيق الاستقرار لكافة المنظومة داخل قلعة ميت عقبة، كما تضمن البيان إن من أهداف اللجنة إعداد تصور كامل لإنشاء فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر كما أوضحت اللجنة فى بيانها إلى السعى من أجل تهيئة الأجواء للاعبين والفريق للمنافسات المختلفة سواء المحلية أو القارية.

وأعلن طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى، عبر قناة النادى البيان، الذى جاء توضيحيا للبيان الذى أصدرته اللجنة المعينة لإدارة النادى، بالأمس، لكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادى والمبالغ التى استلامها عند بداية تولى المهمة واستندت اللجنة إلى 9 نقاط لتوضيح حجم المديونيات والمستحقات الخارجية على نادى الزمالك.