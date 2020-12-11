شكرا لقرائتكم معلول: السواقة في مصر صعبة وأذهب لمران الأهلى بـ"موتوسيكل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى أن قيادة السيارات في مصر تعد صعبة بسبب الازحام المرورى مؤكدا أنه يستخدم وسيلة "موتوسيكل" في طريقة ذهابه لتدريبات القلعة الحمراء من أجل الادخار في الوقت وعدم التأخير.

قال نجم الأهلى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc" :" أكن كل إحترام لجميع الأشخاص خاصة أن الدنيا لن تدوم لأحد ومباراة كرة القدم مجرد ساعة ونصف ولكن شعارى هو احترام الجميع".

تابع معلول:" اتفرجت على ماتش الاهلي والصفاقسي في 2006 ورأيت هدف أبو تريكة من المدرجات".

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.