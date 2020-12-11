شكرا لقرائتكم على معلول: الشناوى حارس "جد" و لن ألعب مع الأهلى فى حالة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على معلول نجم الأهلى إن رحيله عن الصفاقسى التونسى كان قرارا صعبا لأنه كان قائد الفريق وحصدت معهم بطولات موضحا ان القريبين منه نصحوه بالانتقال إلى النادي الأهلي ليكون مستقبله أفضل.

كشف ظهير أيسر النادي الأهلي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc " عن موقفه من المشاركة مع القلعة الحمراء، إذا واجه الصفاقسي التونسي خلال الفترة المقبلة قائلا:" لو الأهلي واجه الصفاقسي لن ألعب، هذا قرار".

وتابع: حزنت بعد تعليق الشوالي قسوت على بلدك بسبب فوزي مع الأهلي على الأندية التونسية، لكن هذا عملي، وأعتذر لهم، في المرة القادمة عندما نلعب ضد الصفاقسي لن أشارك، لكن لا يخبر أحد كابتن سيد عبد الحفيظ بذلك".

وتحدث معلول علن زميله محمد الشناوي قائلا:" حارس جد ما بيهزرش".

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.