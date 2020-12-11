شكرا لقرائتكم على معلول: لم نفقد الأمل فى دوري الأبطال أبدا والزمالك قدم نهائى كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على معلول نجم الأهلى أنه لم يفقد الأمل في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا:" قبل مواجهة صنداونز ومباراة بلاتينيوم التي تعادل فيها الفريق 1-1، كان هناك تخوف من البعض أننا لن نتأهل في الدور القادم، لكني كنت واثق في التأهل والفوز بالبطولة وكانت لدي قناعات كبيرة للغاية بالفوز في المباراة وكنا نتمنى مواجهة صنداونز من أجل العبور إلى المرحلة المقبلة ورد اعتبارنا من الهزيمة التي تعرضنا لها أمام الفريق في وقت سابق."

وأضاف معلول خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc":الأجواء كانت ممتازة ودخلنا معسكر قبل مواجهة الزمالك بأسبوع وكنا نثق في لعب مباراة قوية والزمالك الذي لعب مباراة كبيرة في النهائي لكن هذه هي كرة القدم ونتمنى أن يكونوا متميزين في قادم السنوات."

وتحدث معلول عن الطريقة التي أحرز منها السولية الهدف الأول قائلا:"هدف السولية ليس بالحظ، نحن نتدرب على هذه الألعاب مع موسيماني، هم (دفاع المنافس) يقفون جميعًا على خط واحد مثل القطر، ويبدأ أفضل لاعب لديهم في التحرك مع مروان محسن، ثم ثاني أفضل لاعب بالرأس يمسكه ثاني أفضل لاعب وأخر لاعب سيتعامل معه اللاعب الأقل في المستوى وبالتالي تدربنا على لعب الكرة للسولية ليتقن تنفيذها ونحن نخلق له المساحة في الحركة."

تابع معلول: "كان علينا أن نتعامل بشكل مختلف مع كل لاعب داخل الملعب لأنه النهائي، وعقب إهدار حسين الشحات للكرة كان هدفنا ألا يخرج من أجواء المباراة، لأن النهائي له ضغوط خصوصًا أنه لقاء دربي، وشعوري بالضغوط في المباراة جعلني غير قادر على الاحتفال بهدف أفشة لأنني كنت أشعر بألم في 3 مناطق بجسدي ولم أكن قادر على الحركة."

وانتقل للحديث عن الفوز بكأس مصر، قائلًا :"في نهائي الكأس عندما أتت موعد القرعة الشناوي اختار أن نقوم بالتصويب أولًا وهو يعلم أنني أول من سيسدد الكرة حتى نمنح الكرة لباقي اللاعبين."

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.