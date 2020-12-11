شكرا لقرائتكم على معلول: وعدت ابنى بالميدالية الذهبية ووجود فى الأهلى نعمة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ على معلول نجم الأهلى جماهير القلعة الحمراء بعد تتويج الفريق الكروي بثلاثية دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر مؤكدا أن هذا يعد إنجازا كبيرا خاصة بعد غياب الثلاثية عن قلعة التتش منذ 7 مواسم وبالأحري الأميرة السمراء.

أكد معلول خلال حواره مع منى الشاذلى على قناة "cbc" أن وجوده داخل القلعة الحمراء يعد نعمة كبيرة يحمد الله عليها خاصة أن النادى الأحمر يعيش على الألقاب والبطولات موضحا أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك في النهائي كان أهم إنجاز بالنسبة له ولزملائه.

وكشف نجم الأهلى أن الإصابة التي تعرض لها مع الأهلى أمام وفاق سطيف وكانت في "الضامة" تعد الأصعب في مسيرته مع القلعة الحمراء مازحا:" في النهائي الأخير كنت أشعر من الخوف من تعرضى للإصابة سافرت وجيت على المباراة وقولتلهم الطيارة عطلت".

وتحدث معلول عن طريق احتفاله بتسجيل الأهداف ورقصته الشهيرة مؤكدا أنها لم تكن مكايدة في الخصم أو تلميحا على أي شخص مشيرا إلى أن الرقصة مقصدها إسعاد ابنه كريم بها الذى يحبها ويقلدها عندما يسمع أحد الأغانى.

وكشف معلول تفاصيل مكالمة الفيديو التي أجراها مع نجله كريم عقب مباراة النهائي الأفريقي على ستاد القاهرة لافتا إلى أنه قطع وعدا مع ابنه أن يجلب له الميدالية الذهبية خاصة أن زوجته دائما ما تحدث ابنه عن المباريات الكبيرة.

وواصل معلول حديثه عن مدي معرفته بالنجوم المصريين قبل أن تطأ أقدامه النادى الأهلى قائلا:" كنت اعرف التوأم حسام وإبراهيم حسن وأبو تريكة وسيد معوض ومحمد بركات".

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.