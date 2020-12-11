شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواصل تألقه ويعمق جراح حتا بثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز بني ياس على حتا، 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين الجمعة لحساب الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ليرفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً.

بينما ما يزال رصيد حتا متوقفاً عند نقطة واحدة، ويحتل بها المركز الرابع عشر «الأخير»، ليظل رفقة عجمان بدون أي انتصار.

سجل سهيل النوبي، هدف بني ياس الأول في الدقيقة 67، بعد هجمة سريعة انتهت بعرضية من خمينيز ليضعها سهيل بسهولة في الشباك.

وعزز جواو بيدرو تقدم بني ياس، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 76، بتسديدة بعيدة ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها لتستقر في شباك أحمد ديدا حارس حتا، بعدما أضاف بني ياس هدفه الثالث برأسية ساشا في الدقيقة 81، بعد ركلة حرة لعبت خلف المدافعين.