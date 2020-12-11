الزمالك في أزمات وميدو يقضي أسعد الأوقات بصحبة محمود الخطيب وحسن حمدي

نشر أحمد حسام ميدو صورة عبر حسابه الرسمى على"تويتر"، جمعته بمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى.

ظهر احمد حسام ميدو في الصورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.

وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة.

وعلق ميدو على الصورة التي نشرها بجانب الخطيب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" في البحر مع بيبو".

وكان فرج عامر رئيس نادى سموحة، نشر من قبل صورة جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وحسن حمدى الرئيس السابق للقلعة الحمراء وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وعلق فرج عامر على الصورة قائلا: "أجمل رحلة صيد فى البحر الأحمر (الجونة) مع كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدى ودكتور حسن مصطفى".