شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تصدر بيانا لإعلان خطة جدولة الديون وإنشاء فرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الحالية المعينة لإدارة نادى الزمالك، بيانا رسميًا أكدت خلاله سعيها نحو تحقيق الاستقرار لكافة المنظومة داخل قلعة ميت عقبة، كما تضمن البيان إن من أهداف اللجنة إعداد تصور كامل لإنشاء فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر كما أوضحت اللجنة فى بيانها إلى السعى من أجل تهيئة الأجواء للاعبين والفريق للمنافسات المختلفة سواء المحلية أو القارية.



بيان لجنة الزمالك



بيان لجنة نادى الزمالك

وأعلن طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى، عبر قناة النادى البيان، الذى جاء توضيحيا للبيان الذى أصدرته اللجنة المعينة لإدارة النادى، بالأمس، لكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادى والمبالغ التى استلامها عند بداية تولى المهمة واستندت اللجنة إلى 9 نقاط لتوضيح حجم المديونيات والمستحقات الخارجية على نادى الزمالك.

وجاء بيان الأمس كالتالى..

أن المديونات المستحقة على النادى للجهات الحكومية قد بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار "لمصلحة الضرائب بأنواعها- التأمينات الاجتماعية – هيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى" كما يتضمن المبلغ أيضا مديونيات مخصص قضايا 150 مليونا ومديونيات لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا.

إن حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و20 مليون جنيه لهذا العام.

المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجرى المحلات بسور النادى "عدد 20 محل" ما يقرب من 21 مليون جنيه.

إن الأرصدة المتاحة قبل تاريخ 30 /11 / 2020 ما يقرب من "5416000" خمسة مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا.

عند استلام اللجنة المعينة كانت المبالغ المتوفرة فى محاضر التسليم مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه "1250000" بخزينة النادى.

تبين أن هناك عجز بقيمة "1200000" مليون ومائتان ألف تقريبا من خلال المراجعة الدفترية من الجرد الواقعى، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

تمكنت اللجنة المعنية خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون دنيه من الشركة الراعية.

تحصيل متأخرات بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه "3500000" إيجارات وعضوية.

إن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادى "500" خمسمائة مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى لسداد المتبقى لعقود اللاعبين من الموسم الماضى، بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين فى كرة القدم خلافا لعقود اللاعبين ومقدمات العقود فى جميع الأنشطة الأخرى واللجنة مستمرة فى أعمالها عن طريق المراقب المالية للنادى لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالى 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات.