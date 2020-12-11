شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: فوز الأهلى بدرع الدورى فى مصر زى "صباح الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التونسى على معلول نجم الأهلى إن بطولة الدورى بالنسبة للقلعة الحمراء مثل صباح الخير ، مؤكدا فى تصريحات لبرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى و يذاع على قناة cbc أنه لا يمكن لأى لاعب أن يندم على لعبه للأحمر.

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادى الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.