شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة بعد حضور مباراة الإنتاج الحربى : مسحتى ليست إيجابية أو سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا سبب حضوره مباراة فريقه أمام الانتاج الحربى، اليوم الجمعة بالدورى ، رغم استبعاده من قائمة اللقاء ، وكتب صالح جمعة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى على "تويتر":" للتوضيح فقط لقد حضرت اليوم قبل بداية المباراة لمؤازرة زملائى في الفريق مع العلم أن مسحتي لم تكن سلبية أو إيجابية بل كانت تحتاج لإعادة لذلك لم أتمكن من اللحاق بالمباراة و رحلت سريعا قبل بداية المباراة مع التأكيد على احترامى و مراعاتى لكل الإجراءات الاحترازية و سلامة جميع الافراد".



صالح جمعة

فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن حضور صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا مباراة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربى بالدورى وجلوسه في المدرجات رغم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، هي مسئولية اللجنة الطبية باتحاد الكرة والمنسق الطبي للمباراة وهو المسئول عن تطبيق الإجراءات الإحترازية في الملاعب وقياس الحرارة لجميع المتواجدين في الملعب وغيرها من الإجراءات المتبعة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن سيتم انتظار تقرير المنسق الطبي عقب المباراة لتوضيح سبب حضور اللاعب بعد خروجه من القائمة بداعى الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، لأنه ربما يكون هناك معلومة عند النادى وليست معروفة لاتحاد الكرة لذا ننتظر ما سيأتى في تقرير المنسق الطبي للمباراة.

وتواجد صالح جمعة، لاعب وسط سيراميكا كيلوباترا، فى مدرجات مواجهة الإنتاج الحربى، رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز البطاوى مدير الكرة بسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 1 تعليقا على تواجد صالح جمعة رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا:"صالح جمعة كان مصابا بفيروس كورونا منذ أسبوعين أو ثلاثة حينما كان في الأهلي وتعافى من الفيروس وأجرى تحليلا وكان سلبيا وفوجئنا في "رابيد تيست" أنه يجب أن يقوم بمسحة، قام بعمل المسحة ولكن جاءت النتيجة إنه يجب إعادة المسحة مرة أخرى ونعرف إن هناك نسبة الخطأ في مثل هذه التحاليل لذا فضلنا الانتظار وخضع صالح خضع لفحص جديد وكنا نأمل أن تظهر النتيجة لكي يشارك معنا ولكن النتيجة تأخرت".

وتابع البطاوى:"صالح جمعة لا يعاني من أي أعراض ولا أي شيء وشارك في التدريبات، اللاعب تواجد وحيدا وجاء بسيارته ولم يدخل إلى غرفة الملابس وصعد للمقصورة ولم تظهر النتيجة حتى إعلان التشكيل وبالتالي خرج من القائمة ومشى تانى".