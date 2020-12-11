اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك تُصدر بيانًا بشأن جدولة المستحقات المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بيانا رسميًا، مساء اليوم الجمعة، والذي جاء خلاله التأكيد على وجود خطة لدى اللجنة لتخفيض وجدولة المستحقات المتأخرة على القلعة البيضاء، بالإضافة لتصور شامل لإنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر.

وجاء نص بيان الزمالك على النحو التالي:

في ضوء البيان الصادر بالامس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى وذلك فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية و حقوق البث و الرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة.

وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.

كما تؤكد إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والذى نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والانجازات التى ترضى طموح جماهير النادى، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وكذلك إعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والاكاديميات الرياضية.

وتؤكد إدارة نادى الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق.