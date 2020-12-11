مختار مختار يتحدث عن.. فارق الإمكانيات أمام كليوباترا.. والهزيمة الأولى في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، إنه كان يعلم أن مباراتهم الأولى في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا سيتكون صعبة ولكنه لم يتمنى أن تكون هذه هي النتيجة.

وأضاف مختار مختار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراته أمام كليوباترا:"الكرة إمكانيات والإمكانيات هي من فرضت نفسها اليوم ففريق سيراميكا كليوباترا يضم العديد من الخبرات التي تلعب في الدوري الممتاز منذ سنوات".

وأشار المدير الفني للإنتاج الحربي، إلى أن فريقه كان من الممكن أن يتفادى الهدفين اللذان سكنا شباكهم اليوم، قالاً:"لابد أن نكون أفضل من ذلك فنحن أفضل من ذلك".

وأتم مختار مختار تصريحاته بالحديث عن لقطة تبديله للاعب فريقه خلال الشوط الأول التي بدى كلاهما غاضباً:"وسط الملعب كان به فجوة كبيرة جداً ولو سكت عليا سيكون الوضع صعباً لذا قمت بالتغيير، اللاعب اعتذر على رد فعله وتأسف لي ولكنني أخبرته أنه أمر سلبي منه وقلة خبرة ولن يرى الناس اعتذاره".

وهُزم الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد على الدوري الممتاز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.