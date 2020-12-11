معلول يكشف.. كيف خطط موسيماني لهدف السولية في الزمالك.. وغيابه عن احتفال أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف علي معلول المدافع الأيسر للأهلي عن الخطة التي وضعها المدير الفني بيتسو موسيماني من أجل خلق الفرصة لعمرو السولية لتسجيل هدفه في مرمى الزمالك بنهائي دوري الأبطال.

وقال معلول في تصريحاته لقناة "سي بي سي" الفضائية أنه لم يفقد الأمل أبدًا في الفوز بدوري الأبطال: "قبل مواجهة صنداونز ومباراة بلاتينيوم التي تعادل فيها الفريق 1-1، كان هناك تخوف من البعض أننا لن نتأهل في الدور القادم، لكني كنت واثق في التأهل والفوز بالبطولة وكانت لدي قناعات كبيرة للغاية بالفوز في المباراة."

وتابع: "كنا نتمنى مواجهة صنداونز من أجل العبور إلى المرحلة المقبلة ورد اعتبارنا من الهزيمة التي تعرضنا لها أمام الفريق في وقت سابق."

وأضاف: "الأجواء كانت ممتازة ودخلنا معسكر قبل مواجهة الزمالك بأسبوع وكنا نثق في لعب مباراة قوية أمام الزمالك الذي لعب مباراة كبيرة في النهائي لكن هذه هي كرة القدم ونتمنى أن يكونوا متميزين في قادم السنوات."

وكشف الطريقة التي أحرز بها السولية الهدف، قائلًا: "هدف السولية ليس بالحظ، نحن نتدرب على هذه الألعاب مع موسيماني، هم (دفاع المنافس) يقفون جميعًا على خط واحد مثل القطر، ويبدأ أفضل لاعب لديهم في التحرك مع مروان محسن، ثم ثاني أفضل لاعب بالرأس يمسكه ثاني أفضل لاعب وأخر لاعب سيتعامل معه اللاعب الأقل في المستوى وبالتالي تدربنا على لعب الكرة للسولية ليتقن تنفيذها ونحن نخلق له المساحة في الحركة."

وواصل: "كان علينا أن نتعامل بشكل مختلف مع كل لاعب داخل الملعب لأنه النهائي، وعقب إهدار حسين الشحات للكرة كان هدفنا ألا يخرج من أجواء المباراة، لأن النهائي له ضغوط خصوصًا أنه لقاء دربي، وشعوري بالضغوط في المباراة جعلني غير قادر على الاحتفال بهدف أفشة لأنني كنت أشعر بألم في 3 مناطق بجسدي ولم أكن قادر على الحركة."

وانتقل للحديث عن الفوز بكأس مصر، قائلًا :"في نهائي الكأس عندما أتت موعد القرعة الشناوي اختار أن نقوم بالتصويب أولًا وهو يعلم أنني أول من سيسدد الكرة حتى نمنح الكرة لباقي اللاعبين."