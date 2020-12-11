كليوباترا: الفريق لم ينسجم بعد.. وكان علينا ضغوط قبل مباراة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، سعادته بفوز ناديه في أول ظهور له بالدوري الممتاز.
وقال البطاوي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة:"الحمد لله إن الفوز كان حليفنا وكان علينا ضغط الظهور الأول في الممتاز من حديث الجميع علينا بصورة جيدة وعن صفقاتنا".
وأشار المشرف العام على فريق كليوباترا، إلى أن الفريق لم يصل إلى الانسجام بصورة تامة، منوهاً إلى أنه عند وصول للفريق سيكون الأداء أفضل من الأداء الذي يراه جيداً أمام الإنتاج الحربي.
وأتم البطاوي تصريحاته بتهنئة اللاعبين بالفوز على الإنتاج، متمنياً أن يكون الفوز بداية لانطلاقتهم في الدوري:"القادم أفضل إن شاء الله".
وحقق فريق كليوباترا الفوز في أول ظهور له بالدوري الممتاز وجاء على حساب نظيره الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.
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