صالح جمعة: حضرت لمؤازرة زملائي ومسحتي ليست سلبية ولا إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح صالح جمعة لاعب وسط نادي كليوباترا بأنه توجه لمباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي من أجل مؤازرة لاعبي الفريق، وبينما لم يكن تحليل كورونا الذي خضع له إيجابي أو سلبي.

وقال صالح جمعة في تصريحاته عبر "تويتر" لتوضيح موقفه وظهوره بمدرجات ستاد السلام: "للتوضيح فقط لقد حضرت اليوم قبل بداية المباراة لمؤازرة زملائى في الفريق مع العلم أن مسحتي لم تكن سلبية أو إيجابية بل كانت تحتاج لإعادة."

وتابع: "لذلك لم أتمكن من اللحاق بالمباراة ورحلت سريعا قبل بداية المباراة مع التأكيد على احترامى ومراعاتي لكل الإجراءات الاحترازية وسلامة جميع الافراد."

وانضم صالح جمعة لنادي كليوباترا قادمًا من الأهلي بعدما فسخ عقده ليوقع للفريق في صفقة انتقال حر.

وتم استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي لحاجته لإجراء تحليل جديد بعدما لم تظهر نتيجة العينة الأولى الخاصة به.