كليوباترا يستهل مشواره في الممتاز بفوز على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل فريق سيراميكا كليوباترا ظهوره في بطولة الدوري الممتاز بفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم كليوباترا في الدقيقة 42 عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه شريف دابو قبل أن يضيف محمود نبيل الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتُعد المباراة هي الظهور الأول لسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري بعد تأهله.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة:

انطلاق المباراة

الدقيقة 8 شهدت أخطر كرات المباراة بإخراج عامر عامر حارس مرمى كليوباترا لكرة باسم مرسي لركنية تم تنفيذها وأخرجها دفاع كليوباترا.

الدقيقة 10: رد كليوباترا على خطوة الإنتاج بكرة كاد يتقدم بها لاعبه محمد مسعد ولكنه سددها من داخل منطقة الجزاء لأعلى مرمى الإنتاج.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من شريف دابو لاعب كليوباترا تعلوا مرمى الإنتاج الحربي.

الدقيقة 19: كاد كليوباترا يتقدم بهدف بعد تمريرة رائعة من محمد إبراهيم لنظيره محمد توني داخل منطقة الجزاء الذي سددها بطريقة رائعة ولكنها علت قائم الإنتاج الحرببي.

الدقيقة 21: رجب بكار يمنح تمريرة رائعة لمحمد مسعد داخل منطقة الجزاء الذي سددها أعلى المرمى.

مرت 30 دقيقة ولازال التعادل السلي مستمرًا.

الدقيقة 39: الحكم يحتسب ركلة جزاء لكليوباترا بعد عرقلة مدافع الإنتاج معاذ الحناوي لمهاجمهم شريف.

الدقيقة 42: شريف دابو يُسجل أول أهداف كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز بتسديد ركلة الجزاء بنجاح.

وصلنا للدقيقة 45 و كليوباترا مازال متقدماً بهدف نظيف سجله لاعبه شريف دابو.

انتهاء الشوط الأول من المباراة وانتظرو تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 58: محمود نبيل يعزز تقدم كليوباترا بهدف ثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 59: الإنتاج يحصل على ركلة حرة من حدود منطقة جزاء كيلوباترا سددها باسم مرسي بجانب القائم.

الدقيقة 61: تمريرة رائعة من محمد إبراهيم لشريف دابو داخل منطقة الجزاء ولكنه يسددها أعلى المرمى.

وصلنا للدقيقة 75 بعد 15 دقيقة من محاولات من الإنتاج الحربي للعودة وسط سيطرة متبادلة مع كليوباترا على الكرة.

الدقيقة 85: القائم ينقذ الإنتاج من هدف ثالث ويتصدى لرأسية شريف دابو.

وصلنا للدقيقة 90 ومازل كليوباترا متقدماً بهدفين نظيفين أمام الإنتاج الحربي.

الحكم يُعلن 5 دقائق كوقت بدل من الضائع.